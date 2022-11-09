Elon Musk, 3.95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı

Elon Musk, 3.95 milyar dolarlık daha Tesla hissesi sattı

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından, 3.95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesini elden çıkardı.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk şirketin 19.5 milyon hissesinin satışını gerçekleştirdi.

Ünlü milyarder, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar ve ağustos ayında da 6.9 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

4 milyara yakın Tesla hissesi sattı

AA'nın haberine göre Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından 3.95 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

Musk’ın daha fazla hisse satıp satmayacağı bilinmiyor, ancak ünlü isim şu an Twitter üzerinden ciddi para kaybediyor ve para kazanmanın yeni yollarını arıyor.

