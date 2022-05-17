Elon Musk: 44 milyar dolarlık fiyatı düşürebilirim

Twitter’ı 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının askıda olduğunu duyuran Elon Musk, fiyatı daha da aşağıya çekebileceklerini söyledi.

Twitter, bu ayın başlarında, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu açıklamıştı.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bu rakama inanmadığını ve Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.

"Soru sordukça endişelerim artıyor"

Elon Musk, Miami'de basına kapalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Twitter yetkililerinin sahte hesaplar konusunda kendisini yanlış yönlendirdiğini savundu ve "Daha fazla soru sordukça endişelerim artıyor.” dedi.

Fiyatı düşürebilir

Analistlere göre Elon Musk, satışta fiyatı düşürmek için Twitter'daki sahte hesaplardan bu kadar sık bahsediyor.

Öte yandan son dönemde yaptığı açıklamalar, Elon Musk'ın Twitter'ı almaktan vazgeçebileceği yorumlarına da yol açıyor.

Yeni fiyat pazarlığı gelebilir

Twitter satışında yeni bir fiyat pazarlığının mümkün olduğunu söyleyen ünlü milyarder, Twitter'ı satın almaktan vazgeçebileceği iddialarını reddetti ve hala oldukça kararlı olduğunu söyledi.