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    Elon Musk, 5.7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı

    Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın, geçen yıl 5.74 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 17:56
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    Elon Musk, 5.7 milyar dolarlık Tesla hissesini bağışladı

    Son yılların en çok gündem olan milyarderlerinden Elon Musk, servetinin bir kısmını hayır kurumlarına dağıttı.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) göre Musk, geçen yıl hayır kurumlarına 5ç74 milyar dolar değerinde beş milyondan fazla Tesla hissesi bağışladı.

    İSMİ AÇIKLANMADI

    Hisseler, geçen yıl 19 Kasım ile 29 Kasım arasında ismi açıklanmayan bir hayır kurumuna bağışlandı.

    Ayrıca bağışlar, Musk'ın 11 milyar dolarlık vergi faturasının maliyetini karşılamak için Tesla’nın 16,5 milyar dolarlık hissesini satmasından kısa bir süre sonra başladı.

    ELON MUSK

    EN ÇOK BAĞIŞ YAPAN 3. KİŞİ OLDU

    Chronicle of Philanthropy'den alınan verilere göre, Musk  geçen yıl Bill Gates ve Melinda French Gates'ten sonra, dünyada en yüksek miktarda para bağışlayan üçüncü kişi oldu.

    Politika Araştırmaları Enstitüsü'nden Bob Lord, hayır kurumlarına bağışlanan hisseler sermaye kazancı vergisine tabi olmadığı için, Tesla hisselerini bağışlamanın vergi avantajı sağlayacağını açıkladı.


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