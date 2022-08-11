Elon Musk, 6.9 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı

Elon Musk’ın, geçtiğimiz gece 6.88 milyar dolar değerinde 7.92 milyon adet Tesla hissesi sattığı ortaya çıktı.

Tesla CEO'su Elon Musk, son dönemde Twitter ile arasında yaşanan olaylarla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce, vergi ödemek için 16 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satan ünlü milyarder, şimdi de 6.88 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi.

Hisseleri Twitter için sattı

Elon Musk, dava sonucu Twitter'ı satın almak zorunda kalması durumunda bu paraya ihtiyacı olacağını ve hisseleri acilen elden çıkarmaktansa böyle bir satış gerçekleştirmeyi seçtiğini söyledi.

Öte yandan Musk, "Eğer Twitter'ı satın almak zorunda kalmazsam, yeniden Tesla hissesi alabilirim." dedi.

Daha önce Twitter'ı satın almak için girişimlerde bulunan ve teklif veren Elon Musk, platformun sashte hesaplar konusunda yeteri kadar bilgi vermemesini gerekçe göstererek satın alma işleminden vazgeçmişti. Bunun sonucunda ise Twitter, Elon Musk'a dava açmıştı.



