Elon Musk, ABD Federal Havacılık İdaresi'ne tepki gösterdi

Elon Musk, Starship testini iptal eden ABD Federal Havacılık İdaresi’ni (FAA) hedef aldı. Musk, "Bu kurallarla asla Mars'a gidemeyiz" dedi.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

2021 yılında ilk görevine çıkacak Starship, o zamana kadar birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

FAA'DAN TESTE ENGEL

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmeye hazırlanan Starship'in SN9 prototipini 28 Ocak'ta test etmek istemiş, ancak ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) bu teste onay vermemişti.

Testin iptal edilmesinin ardından açıklama yapan Elon Musk, FAA’nın uçak bölümünün iyi çalıştığını, ancak uzay bölümünün düzenlemeleri gerçekleştiren yapısının temelde bozuk olduğunu belirtti.

"İNSANLIK BU KURALLARLA MARS'A GİDEMEZ"

Musk, “FAA kuralları, hükümete ait birkaç tesisten yılda bir avuç fırlatma anlamına geliyor. İnsanlık bu kurallarla asla Mars’a gidemez.” dedi.

FAA'dan onayın gelmesine kesin gözüyle bakan SpaceX, 28 Ocak’ta uçuş bölgesinde yaşayanların evlerini tahliye etmesini bildirmiş, ancak bu tahliye emri ilerleyen saatlerde iptal edilmişti.

FAA AÇIKLAMA YAPTI

İptal kararı sonrası açıklama yapan ABD Federal Havacılık İdaresi, test uçuşunu onaylamadan önce çözülmesi gereken güvenlik sorunlarının olduğunu ve SpaceX ile birlikte çalıştıklarını söyledi.

SN8 PROTOTİPİ PATLAMIŞTI

SpaceX'in aralıkta Starship SN8 prototipi üzerinde yürüttüğü testler büyük ölçüde başarılı geçmiş, araç 12.5 km yüksekliğe çıkmış, ancak iniş esnasında patlama yaşanmıştı.

Elon Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.



Starship'in SN8 prototipi, iniş anında patladı