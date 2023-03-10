Elon Musk, ABD'de kendi şehrini inşa edecek Elon Musk'ın, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Gelen bilgilere göre, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaleti yakınlarındaki bölgeye kendi şehrini inşa edecek ve burada çalışanlar konaklayacak.

Wall Street Journal'ın (WSJ) yayınladığı habere göre, söz konusu şehir, eyaletin Austin kenti yakınlarında bulunan Bastrop County'de inşa edilecek.

Çalışanlar için ucuz ev

Şehrin, Musk'ın şirketlerindeki çalışanların piyasanın altında kira ücretleriyle yeni evlere taşınmasına imkan sunacağı söyleniyor.

Teksas yasalarınca, bir bölgenin şehir kabul edilebilmesi için başvuru yapılmadan önce en az 201 kişinin bu bölgede yaşaması gerekiyor. Bu sürecin ardından bölge yargıcından onay alınıyor.

Bastrop County bölgesinden bir yetkilinin açıklamasında, Musk'tan veya sahibi olduğu herhangi bir kuruluştan henüz başvuru alınmadığı kaydedildi.