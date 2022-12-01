Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook'u ziyaret etti

Twitter'ın sahibi Elon Musk, çarşamba günü attığı tweet'lerde Apple CEO'su Tim Cook ile görüştüğünü söyledi.

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda, "Apple, Twitter’da reklam vermeyi büyük ölçüde durdurdu. Amerika’da ifade özgürlüğünden nefret mi ediyorlar?" diyen Musk, Apple CEO'su Tim Cook'u eleştirdi.

Musk ayrıca, Apple'ın Twitter'ın uygulamasını App Store'dan kaldırmakla tehditte bulunduğunu ifade etti.

Elon Musk ve Tim Cook görüştü

Twitter'ın sahibi Elon Musk, çarşamba günü attığı tweet'lerde Apple'ın genel merkezine gittiğini ve Apple CEO'su Tim Cook ile görüştüğünü söyledi.

"Yanlış anlaşılmayı çözdük"

Musk, “Diğer şeylerin yanı sıra, Twitter'ın potansiyel olarak App Store'dan kaldırılmasıyla ilgili yanlış anlaşılmayı çözdük. Tim, Apple'ın bunu asla göz önünde bulundurmadığı konusunda netti." dedi.

Ayrıca ünlü milyarder, Apple'ın genel merkezini gezdirdiği için Apple CEO'su Tim Cook'a teşekkür etti.