Elon Musk, baz istasyonlarına alternatif projesini duyurdu

Elon Musk baz istasyonlarını tarihe karıştırabilecek yeni bir proje açıkladı. Proje ile birlikte cep telefonları doğrudan yörüngedeki uydulara bağlanabilecek.

SpaceX ve T-Mobile, gelecek yıl fırlatılacak Starlink uydularının mevcut hücresel bantlar üzerinden doğrudan operatörün telefonlarına bağlanabileceğini duyurdu.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX ve ücretsiz internet vaadiyle yörüngeye gönderilen StarLink uydularına uygulanacak olan bu uygulama ile birlikte baz istasyonları tarihe karışabilir.

Şirketler, uydu kapsama alanının olduğu her yerde küresel dolaşımı etkinleştirmeyi umuyor. Uygulamaya girecek hizmet ABD’de iletişim operatörlüğü hizmeti veren T-Mobile’ın mevcut planlarına ücretsiz olarak eklenebilecek.

"Dünyadaki en gelişmiş faz dizili antenler"

SpaceX'ten Elon Musk ve T-Mobile'dan Mike Sievert, uzay şirketinin Teksas'taki üssünde "teknoloji ittifakının" ayrıntılarını anlattı.

Musk, plana ilişkin "Uyduyu yeniden programlamaktan daha fazlasını yapmamız gerekiyor; özel bir anten yapıyoruz, dünyadaki en gelişmiş faz dizili antenler. Cep telefonunuzdan çok sessiz bir sinyal almaları yetiyor. Biraz karmaşık donanım ve yazılım var, çünkü çok hızlı hareket ediyorlar. Saatte 17.000 mil hızla gidiyorlar. Normalde bir cep telefonu kulesi saatte 17.000 mil hızla gitmez." diye konuştu.





"Yerleşik spektruma sahip"

Sievert, "Gökyüzüne bir hücresel kule yerleştirmeye çok benziyor, sadece çok daha zor.” dedi.

The Telegraph'ın haberine göre, telefonun uzaya bağlanmayı yine bir baz istasyonuna bağlı olmak gibi işleteceğini belirten Sievart, " Telefon endüstri standardı teknoloji iletişim protokollerini kullanıyor ve telefonların büyük çoğunluğu gibi zaten yerleşik spektruma sahip.” ifadelerini kullandı.

İlk başta hizmet yalnızca kısa mesajları ve muhtemelen mesajlaşma uygulamalarını etkinleştirecek.

İmkanlar şimdilik mesajın gönderilene veya alınana kadar muhtemelen "yarım saat kadar" önemli bir gecikmeyi içeriyor.





"Kapsama alanı dışında kalmak" tarih olacak

Ancak mevcut teknoloji ile beraber kullanılacağından bu sistem telefonlarda bir b planı olarak işleyecek. Böylece mesajların baz istasyonunun kapsama alanı dışında hiç gönderilmemesi durumu engellenecek.

Musk, antenin ve hizmetin özelliklerinin potansiyel olarak birden fazla sesli aramayı ve gerçek zamanlı mesajlaşmayı zamanında sağlayabileceğini öne sürdü.

"Çok büyük bir ihtiyaç"

SpaceX ve T-Mobile’ın sistemi ABD’de daha önce daha küçük çaplı olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Buluşun patentlerine ve FCC lisanslarına sahip olduğunu belirten Lynk'in kurucusu Charles Miller "Elon'un bunu bir hizmet olarak doğrulaması harika. Bu çok büyük bir ihtiyaç, çok büyük bir pazar ve çok büyük bir doğrulama" diye konuştu.



