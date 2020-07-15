Elon Musk, Berlin'de kurulacak Tesla fabrikasını paylaştı

Elon Musk, Berlin'de inşa edilen Tesla fabrikasının tamamlandığında nasıl görüneceğini gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, bir sonraki üretim fabrikasını Berlin'de inşa ediyor.

2021 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanan fabrika, Tesla’nın dünya genelindeki dördüncü üretim fabrikası olacak.

Tesla'nın 4 milyar dolar yatırım yapacağı ve Berlin'in 37 kilometre doğusunda kurulacak üretim fabrikasının nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu.

Elon Musk, Berlin'deki fabrikanın tamamlandığında nasıl görüneceğini Twitter'dan paylaştı.

10 BİNDEN FAZLA İŞÇİ ÇALIŞACAK

Tamamlandığında, çatısındaki dev güneş panellerinden gücünü alacak Berlin'deki fabrika, 10 binden fazla kişiye iş imkanı sağlayacak. Ayrıca fabrika, Tesla Model 3 ve Model Y otomobillerinin üretimine odaklanacak.

AĞAÇ KATLİAMI YAPTIĞI İÇİN PROTESTO EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda bir grup Alman, Tesla'nın bölgedeki ağaçları kestiğini öne sürerek protesto gösterilerine başlamış ve bu durum geniş yankı uyandırmıştı.

Elon Musk, Tesla'nın fabrika inşaatı için satın aldığı 740 dönümlük ormanlık araziyi yok edeceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını; kesilecek ağaçların doğal bir orman olmadığını ve karton yapımında kullanılmak üzere dikildiklerini belirtmişti.