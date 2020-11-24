Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu

Elon Musk, Bill Gates'i geçerek en zengin ikinci insan oldu

Son günlerde servetini 7 milyar dolardan fazla artıran Elon Musk, Bill Gates'i geçerek Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ikinci sıraya yerleşti

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde servetini katlamaya devam ediyor.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, son günlerde servetine 7,2 milyar dolar katmayı başardı.

BILL GATES'İ GEÇTİ

Elon Musk, son günlerde Tesla hisselerinin 520 doların üzerine çıkmasıyla 128 milyar dolarlık servete ulaştı ve Microsoft'un kurucusu Bill Gates'i az farkla geçerek dünyanın en zengin ikinci insanı oldu.

Milyarderler endeksine detaylı baktığımızda, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un açık ara lider olduğunu görebiliyoruz. Ancak Elon Musk, son zamanlardaki ani yükselişiyle aradaki farkı kapatmaya başlamış durumda.

1 Ocak 2020'de 27,6 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, aradan geçen 11 aylık bir sürenin ardından servetini 4 buçuk kat artırmayı başardı.

DEV BONUS YOLDA

Tesla’nın hisse fiyatı yükselmeye devam ederse, Musk’a 55,8 milyar dolarlık rekor bir ödeme içeren bir ''bonus'' anlaşması bulunuyor.

Bu ödemeyi gerçeğe dönüştürmek için, Musk’ın 2028 yılına kadar Tesla’yı 650 milyar dolar değerinde bir şirket haline getirmesi gerekiyor. Tesla'nın şu anki toplam değeri ise 497 milyar dolar.

Geçtiğimiz aylarda kişisel serveti için bir açıklama yapan Elon Musk, "Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak." ifadelerini kullanmıştı.

Instagram: @eshteknoloji