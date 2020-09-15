Elon Musk: Bill Gates'in elektrikli araçlar hakkında hiçbir fikri yok

Elon Musk, Bill Gates'in elektrikli araçlar konusunda hiçbir fikri olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde elektirkli araçlar ile ilgili bir yazı kaleme alan Bill Gates, elektrikli tırların iddia edilenin aksine pratik bir yöntem olmayacağını iddia etmişti.

Elektrikli araçların kısa mesafeler için hayli yararlı olacağını, ancak uzun mesafede bir katı sağlamasını beklemediğini ifade eden Gates, Elon Musk ile karşı karşıya geldi.

ELON MUSK: BILL GATES'İN HİÇBİR FİKRİ YOK

Bir kullanıcının Gates'in açıklamalarını hatırlatarak fikrini sorması üzerine Elon Musk konu hakkında ilk defa konuştu.

Tesla CEO'su, "Bill Gates'in hiçbir fikri yok" diyerek oldukça kısa ve net konuştu.

Tesla, ilk olarak elektrikli tır modleni 2017 yılında duyurmuş ve 2019 yılında satışa çıkacağını açıkladı. Ancak yaşanan aksaklıklar, yeni aracı üretim takviminin oldukça gerisinde bıraktı.

ZUCKERBERG İLE DE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Elon Musk, geçtiğimiz yıllarda Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ile de bir fikir ayrılığı yaşamıştı.

Yapay zeka hakkında farklı fikirler paylaşan Zuckerbeg'e cevap veren Musk, Zuckerberg'in bu konuya olan hakimiyetinin çok kısıtlı olduğunu söylemişti.