Elon Musk, Bitcoin ile Tesla satışını durdurdu

Elon Musk, fosil yakıtların giderek artan kullanımından duyulan endişe nedeniyle Bitcoin ile Tesla satışını askıya aldı.

Kripto para piyayasıyla yakından ilgilenen Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, mart ayında yaptığı açıklamada Bitcoin ile otomobil satma dönemini başlattıklarını açıklamıştı.

Ayrıca şirket, kısa bir süre önce 1,5 milyar dolarlık Bitcoin alarak güçlü bir yatırım yapmıştı.

BITCOIN İLE TESLA SATIŞI DURDU

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı bir açıklamayla Tesla'nın Bitcoin ile araç satımlarını askıya aldığını duyurdu.

Elon Musk, karara gerekçe olarak Bitcoin madenciliği ve işlemleri için kullanılan fosil yakıtların artan kullanımından duyulan endişeyi gösterdi.

Elon Musk'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Tesla, Bitcoin kullanarak araç alımlarını askıya aldı. Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların hızla artan kullanımı nedeniyle endişe duyuyoruz.

Kripto para biriminlerinin gelecek vadeden bir fikir olduğuna inanıyoruz, ancak bunun çevre için büyük bir bedeli olmamalı.

Tesla, herhangi bir Bitcoin satmayacak ve madencilik, daha sürdürülebilir enerjiye geçmeden işlemlerde kullanmayacak.

Bitcoin için harcanan enerjinin yüzde 1'inden daha azını kullanan diğer kripto para birimlerine bakıyoruz."

KRİPTO PARA PİYASALARI SERT DÜŞTÜ

Elon Musk'ın bu açıklamasından önce 54 bin dolar civarında işlem gören Bitcoin, sert bir şekilde 46 bin dolara kadar geriledi ve ardından kendini yeniden 50 bin doların üzerine attı.

Bitcoin'in düşmesi nedeniyle, her zaman olduğu gibi Altcoin'lerde de sert düşüşler gözlemlendi.

TESLA ALMAYIN KAMPANYASI

Elon Musk'ın kripto para piyasalarını etkilemesinden bıkan Twitter kullanıcıları, #dontbuytesla etiketiyle Tesla almayın çağrısı yaptı. Yaşanan olayların ardından Tesla hisselerinde düşüş gözlendi.