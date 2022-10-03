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    Elon Musk: Cybertruck suda gidebilecek

    Tesla CEO'su Elon Musk, Cybertruck'ın tekne gibi suda gidebileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 13:42
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    Elon Musk: Cybertruck suda gidebilecek

    Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

    Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

    2023'ün ortalarında Cybertruck'ın yollara çıkacağını söyleyen Elon Musk, araçla ilgili yeni bilgiler verdi.

    Cybertruck suda gidebilecek

    Cybertruck modelinin suda gidebileceğini söyleyen Elon Musk, "Cybertruck, kısa süreliğine bir tekne görevi görebilecek kadar su geçirmez olacak. Böylece nehirleri, gölleri ve hatta çok dalgalı olmayan denizleri bile geçebilecek." dedi.

    tesla cybertruck

    Tesla, elektrikli pick-up modeli Cybertruck için ön sipariş toplamaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre araç, 1.25 milyondan fazla kişi tarafından sipariş edildi.

    Öte yandan, seri üretim başlamadan önce ön sipariş rakamının iki katına çıkacağı tahmin ediliyor.

    Tesla, sadece mevcut siparişlerin teslimatını yaparak 79 milyar dolarlık bir gelir elde etmiş olacak.


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