Elon Musk Dogecoin manipülasyonu yapmakla suçlanıyor Twitter ve Tesla CEO’su Elon Musk, içeriden bilgi ticareti yapmak ve Dogecoin fiyatını manipüle etmekle suçlanıyor. İşte detaylar.

ensonhaber.com

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'le ilgili yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, DOGE fiyatını yukarıya doğru çeken Musk, söz konusu kripto para birimini şirket içinde de kullanıyor.

Elon Musk, içeriden bilgi ticareti yapmak ve Dogecoin fiyatını manipüle etmekle suçlanıyor.

Yatırımcılar Elon Musk'tan rahatsız

Yatırımcılar, Musk’ın Twitter üzerindeki etkisini ve diğer yatırımcıları zarara uğratmak pahasına kârlı bir şekilde ticaret yapmak için popüler sosyal medya figürlerini kullandığını iddia ediyor. Musk’ın sosyal medya ünlülerine para ödediği de iddialar arasında.

Dava dosyasına göre Musk, Twitter’ın logosunu Dogecoin’in logosuyla değiştirdikten sonra Dogecoin’in fiyatında yüzde 30’luk bir artışa yol açtı ve nisan ayında yaklaşık 124 milyon dolar değerinde Dogecoin sattı.

Davacılar, Dogecoin manipülasyonu yaptığı için Musk’a toplamda 258 milyar dolar ceza verilmesini istiyor.