Elon Musk, dünyanın en zengin insanı unvanını kaybetti

Milyarder Elon Musk'ın en zenginler listesindeki liderliği kısa sürdü. Zirveye yeniden Jeff Bezos oturdu.

SpaceX ve Tesla'nın sahibi Elon Musk, Forbes'in en zengin insanlar listesinde geçtiğimiz hafta zirveye çıktıktan sonra ikinci sıraya geriledi.

Musk, Tesla'nın hisselerinin azalması nedeniyle 13.5 milyar dolar kaybetti.

Perşembe günü dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi olan Musk'ın serveti, bir yılda 150 milyar dolardan fazla arttı.

MUSK ZİRVEYİ KAPTIRDI

Ancak pazartesi günü Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti. Forbes'in tahminlerine göre, bu değer kaybı nedeniyle Elon Musk'ın serveti 189. 7 milyar dolardan 176.2 milyar dolara geriledi.

BEZOS YENİDEN BİRİNCİ

Böylece 182.1 milyar dolar servete sahip Amazon CEO'su Jeff Bezos listede yeniden zirveye oturdu.

2020, TESLA'NIN YILI OLDU

2020'de adeta patlama yaşayan Tesla, yaklaşık 500 bin araç teslimatı gerçekleştirdi. Şirketin hisse senedi fiyatı yıl içinde yüzde 740 arttı.