Elon Musk duyurdu: Televizyona özel Twitter uygulaması geliyor Elon Musk akıllı televizyonlar için Twitter Video uygulamasının geliştirildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve platforma bazı yenilikler getirmişti.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, şimdilerde büyük bir değişim içine girmeye hazırlanıyor.

TV'ler için Twitter uygulaması yolda

Elon Musk, akıllı televizyonlar için Twitter Video uygulamasının geliştirildiğini duyurdu.

Musk, Twitter'ı video merkezli bir platform haline getirme konusunda somut adımlar atmaya devam ediyor. Kısa süre önce Blue abonelerinin 2 saatlik videolar yüklemesine izin veren yeni bir güncelleme getirmişti.

Ancak Twitter'ın akıllı televizyonlar için geliştirdiği video uygulamasının Blue abonelerine özel olup olmadığı henüz bilinmiyor.