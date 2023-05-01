Elon Musk duyurdu! Twitter haber başına ödeme yapacak Elon Musk, haber sitelerinin kullanıcılardan haber başına para kazanmalarını sağlayacak bir özelliğin gelecek ay kullanıma sunulacağını duyurdu.

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Son yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın, haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Twitter da haber işine giriyor

Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra gelirlerin çok düşük olduğunu söylemiş ve birkaç yenilik duyurmuştu. Ünlü milyarder, şimdi de haber başına ödeme planını hayata geçiriyor.

Musk, haber sitelerinin kullanıcılardan haber başına para kazanmalarını sağlayacak bir özelliğin gelecek ay kullanıma sunulacağını duyurdu.

Medya şirketleri kullanıcılardan ücret alabilecek

Twitter CEO'su, sosyal medya platformunun, haber sitelerinin kullanıcılardan tek bir tıklamayla makale bazında ücret almasına izin vereceğini ve bunun hem kamu hem de özel yayıncıları için iyi bir kazanç olacağını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı: