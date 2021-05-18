Elon Musk, en zenginler listesinde üçüncü sıraya geriledi

Elon Musk, en zenginler listesinde üçüncü sıraya geriledi

Ocak ayından beri 9,1 milyar dolar para kaybeden Elon Musk, milyarderler listesinde üçüncü sıraya kadar düştü.

Uzay şirketi SpaceX ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, şirketlerin artan hisseleri sayesinde geçtiğimiz yıl servetine servet katmıştı.

Özellikle koronavirüs döneminde ayakta kalarak hızla değer kazanmaya devam eden Tesla sayesinde ciddi gelir elde eden Musk, son aylarda ise para kaybetmeye başladı.

ÜÇÜNCÜ SIRAYA GERİLEDİ

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Bill Gates'i geçmeyi başaran ve Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde ikinci sıraya çıkan Musk, ocak ayından bu yana 9,09 milyar dolar para kaybederek yeniden üçüncü sıraya geriledi.

Elon Musk'ın servetinin azalmasındaki en büyük nedenler arasında, kripto para piyasalarındaki dalgalanma ve Tesla hisselerindeki düşüş gösteriliyor.

Ancak Musk, hala 160,6 milyar dolarlık servetiyle listenin açık ara üst sıralarında yer almaya devam ediyor.





JEFF BEZOS AÇIK ARA LİDER

Milyarderler endeksine detaylı baktığımızda, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un açık ara lider olduğunu görebiliyoruz.

Lüks markaların çatı şirketi olan LVMH'nin başkanı Bernard Arnault ise en zengin ikinci insan konumunda.

1 Ocak 2020'de 27,6 milyar dolarlık servete sahip olan Musk, aradan geçen 1 buçuk yıllık bir sürenin ardından servetini neredeyse 6 kat artırmayı başardı.

Elon Musk'ın son bir yıllık gelir grafiği: