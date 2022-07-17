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    Elon Musk: Enflasyon düşerse Tesla fiyatları da düşer

    Tesla CEO'su Elon Musk, enflasyon sakinleşirse otomobil fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 12:28
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    Elon Musk: Enflasyon düşerse Tesla fiyatları da düşer

    Son zamanlarda çip krizi nedeniyle otomotiv sektörü zor günler yaşıyor. Ayrıca elektrikli otomobil batarya hücrelerinde kullanılan lityum gibi bazı madenlerde tedarik sorunları mevcut.

    Geçtiğimiz haftalarda Tesla CEO’su Elon Musk ise ABD'deki yüksek enflasyondan şikayet etmiş ve ardından Tesla modellerine zam yapmıştı.

    "Enflasyon düşerse fiyatları düşürürüm"

    Twitter'da 100 milyondan fazla takipçisi olan Elon Musk, şirketin pandemi ve tedarik zinciri sıkıntılarını yenmek için yükselttiği fiyatları düşürme planları olup olmadığını soran bir tweet'e yanıt verdi.

    Musk, elektrikli otomobil üreticisinin enflasyon sakinleşirse otomobil fiyatlarını düşürebileceğini söyledi.

    tesla

    ABD tüketici fiyatları, benzin ve gıda fiyatlarının yüksek seyretmesiyle haziran ayında yüzde 9,1 artarak 41 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

    Söz konusu artış, maliyetleri kısmak ve işe alım planlarını değiştirmek isteyen şirketler için zor zamanlar anlamına geliyor.

    Geçtiğimiz yıl birkaç kez zamlanan Tesla modellerini, görünüşe göre bu yıl da zamlı bir sezon bekliyor.


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