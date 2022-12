Elon Musk, gazetecilerin Twitter hesaplarını askıya aldı

Twitter'ın sahibi Elon Musk, kendisi hakkında haber yapan bazı gazetecilerin sosyal medya hesaplarını kendisine ait kişisel bilgileri yayınladıkları gerekçesiyle askıya aldı.

Sosyal medya platformu Twitter’ın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, dün akşam The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America muhabirlerinin de aralarında bulunduğu bazı gazetecilerin Twitter hesaplarını askıya aldı.

Kişisel bilgilerini paylaşan gazetecileri suçladı

Anlık konumun paylaşılmasının Twitter’da yasak olduğunu belirten Musk, gazetecileri kişisel bilgilerini ifşalamakla suçladı. Musk’ın özel jetinin koordinatlarını paylaşan @elonjet adlı hesabın askıya alınmasına ilişkin gazeteciler, Musk’ın sürekli vurguladığı ifade özgürlüğüne olan bağlılığı ile kişisel olarak hoşlanmadığı bir hesabı yasaklama seçimi arasındaki gerilimi haber yapmışlardı.

"Twitter, kişisel bilgilerin paylaşımını yasaklıyor"

Kişisel bilgilerin paylaşımını yasaklayan Twitter kurallarına değinen Musk, "İnternette kişisel bilgilerin ifşa edilmesiyle ilgili kurallar herkese olduğu gibi gazeteciler için de geçerli. Bütün gün beni eleştirebilirsiniz bu sorun değil. Ancak anlık konumumu ifşa etmeniz ve ailemi tehlikeye atmanız sorun" dedi.

Hesapların açılması için açtığı anketi iptal etti

Musk, hesapların 7 gün boyunca askıya alınacağını ifade etmesinin ardından hesapların ne zaman açılması gerektiği hakkında Twitter’da anket açtı. Yüzde 43 oyla çoğunluğun hesapların eski haline döndürülmesini istediği kaydedilirken, Musk çok fazla seçenek olduğu gerekçesiyle anketi iptal ettiğini duyurdu.

Gazeteciler, hesapların eskiye dönmesini talep ediyor

Wahington Post Genel Yayın Yönetmeni Sally Buzbee, gazetecilerin hesaplarının eski haline döndürülmesini talep ederek, Musk’ın Twitter’ın ifade özgürlüğüne dayalı bir platform olarak çalışmasını engellediğini söyledi.

New York Times sözcüsü ise hesapların askıya alınmasına ilişkin, "Tartışmalı ve talihsiz bir olay. Ne bize ne çalışanımız Ryan’a açıklama yapılmadı. Tüm gazetecilerin hesaplarının eski haline dönmesini ve Twitter’ın yaptıkları için tatmin eden bir açıklama yapmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan CNN ise hesapların askıya alınmasıyla ilgili Twitter’dan açıklama talep ettiklerini ve cevaba göre sosyal medya platformuyla ilgili ilişkilerini yeniden gözden geçireceklerini duyurdu.