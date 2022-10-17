Petrol
92.58
1.04%
Euro
18.1036
0.22%
Dolar
18.5868
0.10%
Altın
986.51
0.46%
Borsa
3627
0.00%
Bitcoin
362.270
0.34%
BTXN Coin
9.16
-4.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Elon Musk geri adım attı: Ukrayna'nın Starlink masraflarını SpaceX karşılayacak

    SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istemişti. Ancak Elon Musk geri adım attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.10.2022 - 09:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk geri adım attı: Ukrayna'nın Starlink masraflarını SpaceX karşılayacak

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

    Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına gönderdi.

    Starlink'e maliyeti çok büyük

    Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı. Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak." dedi.

    starlink

    SpaceX: Ödemeleri Pentagon yapmalı

    SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.

    SpaceX, Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyledi.

    Mektupta, ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

    Elon Musk geri adım attı

    Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gönderilen Starlink çanaklarının faturasını Pentagon'a kesen Musk, Twitter üzerinden yaptığı son açıklamada Ukrayna'ya yardımların SpaceX tarafından finanse edilmeye devam edileceğini söyledi.

    spacex


    Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde
    Gündem

    Bartın Amasra'daki maden faciası Meclis gündeminde

    2022 Volkswagen Golf, Euro NCAP çarpışma testi
    Otomobil

    2022 Volkswagen Golf, Euro NCAP çarpışma testi

    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı
    Dünya

    ABD Dışişleri Bakanı’ndan Bartın için taziye mesajı

    Görüş Bildir