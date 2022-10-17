Elon Musk geri adım attı: Ukrayna'nın Starlink masraflarını SpaceX karşılayacak

SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istemişti. Ancak Elon Musk geri adım attı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle dünyanın önde gelen şirketleri, Ukrayna halkına yardım elini uzatmıştı.

Bu şirketlerden biri olan ABD'li SpaceX, uydu internet hizmeti Starlink'i bölgede aktif etmiş ve gereken ekipmanları Ukrayna halkına gönderdi.

Starlink'e maliyeti çok büyük

Şimdiye kadar yaklaşık 20 bin Starlink uydu birimi Ukrayna'ya bağışlandı. Elon Musk, "Operasyon SpaceX'e 80 milyon dolara mal oldu ve yıl sonuna kadar 100 milyon doları aşacak." dedi.

SpaceX: Ödemeleri Pentagon yapmalı

SpaceX, ABD ordusundan Ukrayna'daki Starlink uydu internet hizmeti için finansmanı devralmasını istedi.

SpaceX, Pentagon'a Starlink hizmetini olduğu gibi finanse etmeye devam edemeyeceğini söyledi.

Mektupta, ayrıca Pentagon'un Starlink'in askeri kullanımı için finansmanı devralması talep edildi.

Elon Musk geri adım attı

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'ya gönderilen Starlink çanaklarının faturasını Pentagon'a kesen Musk, Twitter üzerinden yaptığı son açıklamada Ukrayna'ya yardımların SpaceX tarafından finanse edilmeye devam edileceğini söyledi.