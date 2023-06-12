Elon Musk, Google'ın faturalarını ödemeyi reddetti Elon Musk'ın sahibi olduğu Twitter, bu ay yenilenecek olan Google Cloud faturalarını ödemeyi reddediyor. Bu durum iki şirket arasında gerginliğe neden oldu.

ensonhaber.com Elon Musk'ın geçen yıl sosyal medya platformunu devralmasından önce, Twitter'ın Google ile spamla mücadele ve hesapların korunmasına ilişkin çok yıllı bir sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. Şimdi ise Twitter, sözleşmesi bu ay yenilenecek olan Google Cloud'un faturalarını ödemeyeceğini söylüyor. Amazon'a da ödeme yapmıyor Twitter, bazı hizmetlerini kendi sunucusunda barındırırken, bazı hizmetler ise Amazon ve Google'ın bulut platformlarında barındırılıyor. Mart ayında Amazon, şirketin bulut bilişim hizmetleri için Amazon Web Services'e ödenmemiş faturaları nedeniyle Twitter'a reklam ödemelerini durduracağını açıklamıştı.