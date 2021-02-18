Elon Musk ile Bitcoin dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi

Elon Musk ile Bitcoin dolandırıcılığına bir yenisi daha eklendi

Elon Musk adını kullanan dolandırıcılar, sahte hesaplarla Bitcoin dolandırıcılığı yapmaya yeniden başladı.

2020 yılında birçok kez Bitcoin adreslerinde Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın adını kullanan dolandırıcılar, kurbanlardan milyonlarca dolar değerinde Bitcoin çalmıştı.

Ünlü kişilerin isimlerinin kullanıldığı kripto para dolandırıcılıkları yeni yılla birlikte kaldığı yerden devam ediyor.

YİNE ELON MUSK İSMİNİ KULLANDILAR

Elon Musk’ın adıyla açılan hesap üzerinden oluşturulan duyuruda, yatırımcılara Bitcoin, ETH ve DOGE verileceği bildirildi. Buna inanan yatırımcılar adımları izleyerek coin kazanma arzusuyla kripto paralarını kaptırdı. Üstelik dolandırılan kullanıcılar arasında Türk vatandaşları da var.

MAVİ TİKLİ HESAPLARDAN DA YAPILDI

Söz konusu kripto para dolandırıcılığının bazı mavi tike sahip onaylanmış Twitter hesaplarından da yapılması oldukça tepki çekti.

Üstelik kurbanlar, hesapların sahte olduğunun Twitter’a şikayet etmelerine rağmen halen kaldırılmadığını söylüyor.

Güvenlik uzmanları, herhangi bir şekilde para aktarmadan önce kullanıcıların para aktaracakları hesabı gözden geçirmeleri gerektiğini ve olabildiğince kapsamlı arka plan denetimi yapmaları gerektiğini söylüyor.