Elon Musk, insan beynine çip takmak için ortak arıyor Elon Musk'ın beyin implantları konusunda çalışan firması Neuralink, insan deneyleri için ortak arayışına girdi.

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İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Elon Musk'ın Neuralink projesi, 2020 yılında hayvanlar üzerinde denenmişti.

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya, geliştirmeye ve sonunda insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.

İnsan denemeleri için ortak arıyor

Elon Musk, artık şirketin geliştirdiği beyin çiplerinin insanlar üzerinde test edileceğini daha önce açıklamıştı. Şirket, şimdi bunun için yeni ortak arayışına girdi.

Kaynaklar, Neuralink'in insan denemelerinin yürütülmesine yardımcı olması için nörolojik hastalık tedavi ve araştırma kuruluşu olan Barrow Nöroloji Enstitüsü ile görüştüğünü söylüyor.

Musk, Neuralink tarafından geliştirilen ve beyne yerleştirilen çipin insanlı deneylerinin 6 ay içinde başlamasını beklediklerini söyledi. Ancak bu testlerin başlaması için öncelikle ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay alınması gerekiyor.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.

Hayvanlar ölmüştü

Hayvan savunucuları tarafından yapılan açıklamalarda, Neuralink teknolojisi kapsamında 23 maymunla ölümcül çalışmalar yapıldığı bu yılın başlarında ortaya çıkmıştı.

Sızdırılan 700 sayfalık belgelere göre, Neuralink testlerine giren 23 maymunun 15'i öldü. Daha sonra ise Elon Musk'ın sahibi olduğu biyoteknoloji firması Neuralink, beyin çipi teknolojisinin denenmesi sırasında sekiz maymunu öldürdüğünü itiraf etti.