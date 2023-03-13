Elon Musk: İnsanları Mars'a götürecek Starship havaya uçabilir SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in test uçuşunu yakında gerçekleştirecek. Elon Musk'a göre roketin patlama ihtimali yüksek.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

İlk yörünge testi için geri sayım

SpaceX, en güçlü roket sistemi Starship’in ilk yörünge test uçuşunu yakında gerçekleştirecek. Elon Musk'a göre roketin patlama ihtimali yüksek.

İlk yörünge test uçuşu için nisan ayını işaret eden Musk, bu görevin çok zor olduğunu ve yörüngeye ulaşma ihtimalinin yüzde 50 olduğunu söyledi.

Ünlü milyarder, yıl sonuna kadar gerçekleştirilecek testler sonucunda bu oranın yüzde 80'lere çıkacağını belirtiyor.

Elon Musk, daha yüksek teknolojiye sahip 33 motorlu Starship roketini, uzaya uydu ve insan göndermek amacıyla kullanmayı hedefliyor.

Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay ve Mars görevlerinin yolunu da açacak.

Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.