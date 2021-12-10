Elon Musk: İşlerimi bırakıp influencer olmak istiyorum

Elon Musk, işlerini bırakmayı ve influencer olmayı düşündüğünü söyledi.

Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde sosyal medya içerikleri her geçen gün daha da etkili hale gelirken; her 5 kişiden 1'i, Instagram üzerinden ürün tanıtımı yaparak para kazanan influencerlar veya ünlü kişilerin yönlendirdiği linklerden alışveriş yapıyor.

Görünüşe göre bu durum, SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın da dikkatini çekti. Yeni bir paylaşım yapan Musk, işlerini bırakmayı ve influencer olmayı düşündüğünü söyledi.

"TAM ZAMANLI INFLUENCER OLMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada detay vermeden "İşlerimden ayrılmayı ve tam zamanlı bir influencer olmayı düşünüyorum." dedi.

Tesla CEO'su, zaman zaman Twitter üzerinden ciddi olmayan paylaşımlar da yapabiliyor. Bu nedenle Musk'ın bu konuda ciddi olup olmadığına ilişkin kesin bir bilgi bulunmuyor.

Elon Musk; Tesla'nın yanı sıra roket geliştiren SpaceX'in, beyine takılan bir çip geliştiren Neuralink'in ve altyapı şirketi The Boring Company'nin başında bulunuyor.