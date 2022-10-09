Elon Musk: Joe Biden, ikinci dönem için çok yaşlı

Elon Musk: Joe Biden, ikinci dönem için çok yaşlı

51 yaşındaki teknoloji milyarderi, ABD'ye başkanlık yapması muhtemel adayların yaşının, nüfusun ortalama yaşından çok uzak olmaması gerektiğini vurguladı.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, 2024 yılında ABD'de yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili görüşlerini paylaştı.

2020'de Demokratların adayı Joe Biden'a oy verdiğini söyleyen Musk, bu kez Cumhuriyetçilere oy vermeyi planladığını dile getirdi.

Biden'a yaş eleştirisi

Musk, 79 yaşındaki ABD Başkanı Biden'ın ikinci dönemde aday olmak için çok yaşlı olduğunu düşünüyor.

Financial Times'a konuşan Musk, "Nüfusun ortalama yaşından çok uzak olmak istemezsiniz çünkü iletişimde kalmak çok zor olur." dedi.

"Bir nesil uzakta olur ama iki nesil olmaz"

Yaş faktörüne dikkati çeken teknoloji milyarderi, "Belki ortalama yaştan bir nesil uzakta olur, ama iki nesil? Torunlarınızın olduğu bir noktada insanlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?" diye sordu.

Biden ile Musk arasındaki diyalog, Demokrat ismin seçilmesinden bu yana bozuldu. Joe Biden, 2024'te tekrar seçilirse 82 yaşına girmek üzere olacak.

Beyaz Saray'dan, Musk'ın sözleri hakkında henüz yorum yapılmadı.

"Hayatta olduğunu unutup duruyorum"

Öte yandan Elon Musk, Biden'a yaş konusundaki eleştirisinin bir benzerini 2021 yılında Senatör Bernie Sanders'a yöneltmişti.

Musk, "Son derece zengin olanların, adil paylarını ödemelerini talep etmeliyiz" diyen 81 yaşındaki Sanders için "Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum." ifadesini kullanmıştı.