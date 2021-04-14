Elon Musk, kendini Mars'ın imparatoru ilan etti

Elon Musk, kendini Mars'ın imparatoru ilan etti

Tesla ve Space X CEO’su Elon Musk, Twitter'da profil sayfasındaki biyografi bölümüne "Mars'ın İmparatoru" ibaresini ekledi.

Son yıllarda uzay çalışmalarına rekor yatırımlar yapan SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Mars'a gitmenin hayalini kuruyor.

Mars'a yerleşmek istediğini her defasında dile getiren Musk, geliştirilen Starship roketiyle insanları Mars'a göndermek ve orada bir yerleşim yeri kurmayı planlıyor.

Elon Musk'ın hayalinin ne zaman gerçekleşeceği bilinmez ama tecrübeli CEO, kendini şimdiden Mars'ın patronu yapmış durumda.

"MARS'IN İMPARATORU"

Twitter hesabındaki biyografi bölümüne yaptığı eklemelerle gündemi değiştiren Musk, bu sefer de "Imperator of Mars" ibaresini ekleyerek kendini Mars'ın imparatoru ilan etti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Elon Musk'ın bu değişikliği şaka amaçlı yaptığını düşünürken, bazı kullanıcılar ise SpaceX'in yakında çok önemli bir gelişme duyuracağını söylüyor.

Öte yandan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde Mars'a ulaşmanın çok da kolay olmadığını ve bu yolculukta kayıpların olabileceğini söylemişti.