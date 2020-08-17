Elon Musk, kendisinin Wikipedia'da linç edilmesini istedi

Elon Musk, Twitter'daki takipçileri aracılığıyla kendisinin Wikipedia sayfası için linç kampanyası başlattı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, zaman zaman Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarla gündem olmayı başarıyor.

Başarılı girişimci; Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla kendi Wikipedia sayfasındaki bilgilerin değiştirilmesini istedi.

"YALVARIYORUM BENİ LİNÇ EDİN"

"Tarih kazananları yazar, Wikipedia dışında." diyen Musk, bu paylaşımın ardından "Size yalvarıyorum beni Wikipedia'da linç edin." diyerek takipçilerine seslendi.

Paylaşımın ardından harekete geçen Twitter kullanıcıları, Elon Musk'ın Wikipedia sayfasına aşağılayıcı bilgiler eklemeye başladı.

Bazı kullanıcılar, Wikipedia sayfasına Elon Musk'la ilgili ağza alınmayacak bilgi girişleri yaparken, kimileri ise geçtiğimiz yüz yılın en büyük savaşlarının ve hastalıklarının Elon Musk nedeniyle ortaya çıktığını yazdı. Elon Musk ise Wikipedia'daki bu bilgi girişlerine gülerek karşılık verdi.

WIKIPEDIA SAYFAYI KİLİTLEDİ

Elon Musk'ın Twitter'dan başlattığı linç kampanyası, Wikipedia yetkililerinin olayın farkına varmasının ardından son buldu. Musk'ın sayfasını kilitleyen Wikipedia, yeni bilgi girişlerinin yapılmasına izin vermedi.

Elon Musk'ın Wikipedia sayfasına girenler "Bu sayfa, vandalizmi önlemek için korunmaktadır." uyarısıyla karşılaştı.

Olayın ardından bazı kullanıcılar Elon Musk'a, Wikipedia'yı satın alarak tamamen silmesini teklif etti.