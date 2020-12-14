Elon Musk: Mars'a açılan geçit, Teksas'ın güneyinde

Starship SN8'in test uçusu sonrası açıklamalar yapan Elon Musk, Teksas'ın güneyini "Mars'a açılan geçit" olarak yorumladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.,

Geçtiğimiz hafta, Starship SN8 prototipi üç raptor motoru kullanılarak 12,5 km havaya fırlatılmış, ardından karmaşık bir iniş takla manevrası gerçekleştirmişti.

İniş esnasında ise patlayarak kullanılamaz hale gelen roket, gerekli verileri sağladığı için Elon Musk tarafından başarılı olarak görülmüştü.

Starship'in SN8 prototipi iniş anında patladı

"TEKSAS MARS'A AÇILAN GEÇİT"

SpaceX patronu Elon Musk, Teksas'ta gerçekleştirilen Starship uzay aracının bu önemli testinin ardından, Teksas'ın güneyini "Mars'a açılan geçit" olarak tanımladı.

Wall Street Journal'a bu hafta verdiği röportajda Musk, gelecekteki Starship fırlatmalarının gerçekleşeceği Teksas'a taşınmak için Kaliforniya'dan ayrıldığını açıklamıştı.

Musk'a göre Starship roketi, SN15 prototipi ile birlikte yavaş yavaş son halini almaya başlayacak.



