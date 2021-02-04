Elon Musk, Neuralink çipini bu yıl insanlarda test edecek

Elon Musk, Neuralink çipini bu yıl insanlarda test edecek

Elon Musk, insan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipinin insanlı deneylerine, bu yıl sonuna doğru başlayacaklarını duyurdu.

Neuralink, Elon Musk ve ekibi tarafından kurulan ABD merkezli bir nöroteknoloji şirketidir.

Şirketin en önemli projesi ise felçli insanların bilgisayar ve telefonları kontrol etmesini sağlamak olacak.

İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlar ile bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Neuralink projesi, geçtiğimiz yıl hayvanlar üzerinde canlı yayında denenmişti.

İnsanları ve bilgisayarları birbirine bağlamak için ultra yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine arayüzleri geliştirmek isteyen Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya ve geliştirmeye ve sonunda, insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.





İNSAN TESTLERİ BU YIL BAŞLIYOR

İnsan ve bilgisayar arasında doğrudan bağlantı kuracak Neuralink çipi hakkında açıklamalarda bulunan Elon Musk, insanlı deneyler için tarih verdi.

Konu ile ilgili bir Twitter kullanıcısının sorusunu yanıtlayan Musk, “Neuralink implant güvenliğini sağlamak çok sıkı çalışıyor ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi ile yakın iletişim içerisindeler. İşler iyi giderse, bu yılın sonlarında ilk insan deneylerine başlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Çip, ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden 'çığır açan cihaz' unvanını almış olsa da henüz insan üzerinde denemelere başlanmamıştı.

Elon Musk, eğer gelecekte implantları beynin daha derinine indirmeyi başarırlarsa, körlük ve depresyon gibi hastalıkların Neuralink ile tedavi edilebileceğini iddia ediyor.