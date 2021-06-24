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    Elon Musk, Starlink'i halka arz edecek

    Elon Musk, kurucusu olduğu SpaceX’in uzaydan internet sağlayan projesi Starlink’in halka az edileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 14:05
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 14:16
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    Elon Musk, Starlink'i halka arz edecek

    Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını kullanıma sunmuştu.

    Yeni uydular fırlatmaya devan eden SpaceX, gelecekte Starlink projesini halka arz etmek için çalışmalar yürütüyor.

    ELON MUSK DOĞRULADI

    Elektrikli otomobil üreticisi Tesla ve uzay yolu taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu Elon Musk, Starlink’in nakit akışının daha tahmin edilebilir bir seviyeye gelmesinin ardından halka arz edileceğini açıkladı.

    "TESLA YATIRIMCILARI ÖNCELİKLİ OLACAK"

    Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Musk, “Nakit akışı tahmin edilebilir seviyeye gelmeden, Starlink'i halka arz etmek çok acı verici olabilir. Uzun vadeli Tesla yatırımcılarına öncelik vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

    starlink

    Dünyanın alçak yörüngesine gönderilecek on binlerce uyduyla oluşturulacak bir ağ olması planlanan Starlink, tüm dünyaya daha hızlı bir internet sağlamayı hedefliyor.

    Elon Musk geçmişte Starlink projesinin, Ay ve Mars görevlerinde önemli bir fon kaynağı olacağını dile getirmişti.

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