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    Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi

    Elon Musk, Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi

    Amerikan uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Ukrayna'da dün aktive ettiği uydu interneti sistemi projesi Starlink'te Rus haber kaynaklarını engellemeyeceğini açıkladı.
    • AA
    • 06.03.2022 - 05:29
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    Tesla’nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı dünya liderlerinin Ukrayna’da kullanıma açılan uydu interneti sistemi Starlink’te Rus haber kaynaklarını engellemesini istediğini belirtti.

    "İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ TARAFTARIYIM, ÜZGÜNÜM"

    Söz konusu talebin Ukrayna’dan gelmediğini vurgulayan Musk, silahla tehdit edilmedikçe böyle bir şey yapmayacağını aktararak, “Mutlak ifade özgürlüğü taraftarı olduğum için üzgünüm.” ifadesini kullandı.

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #1

    "TÜM HABER KAYNAKLARI, KISMEN PROPAGANDADIR"

    Musk, bir Twitter kullanıcısının mesajına yaptığı, "Rusya kaynaklı haberlerin propaganda olduğu" yönündeki yoruma da “Tüm haber kaynakları kısmen propagandadır, bazıları diğerlerinden daha fazladır.” şeklinde cevap verdi.

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #2

    STARLINK TERMİNALLERİ HEDEF ALINDI

    Dün de Ukraynalıları Starlink uydu interneti sistemini ihtiyatla kullanmaları konusunda uyaran Musk, çatışma bölgelerine yakın bazı Starlink terminallerinin birkaç saat boyunca sinyal kesicilerle hedef alındığını, teknik ekibin frekans boğucuları atlamayı başardığını ifade etti.

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #3

    UKRAYNA VE RUS HALKINA MESAJ

    Elon Musk, Ukrayna halkına güçlü olmaları çağrısında bulunurken, bu savaşı istemeyen Rus halkına da sevgilerini iletti.

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #4

    12 BİN UYDULUK STARLINK PROJESİ

    Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #5

    Elon Musk, Starlink te Rus haber kaynaklarını engellemeyi kabul etmedi #6


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