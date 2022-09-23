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    Elon Musk, Starship görevi için tarih verdi

    Elon Musk, yeni nesil Starship roketinin muhtemelen kasım ayında ilk yörünge test uçuşuna hazır olacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2022 - 13:40
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    Elon Musk, Starship görevi için tarih verdi

    SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

    Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

    Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

    Elon Musk: Kasımda fırlatacağız

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship roketinin test uçuşu için temmuz ayını işaret etmiş, ancak beklenen fırlatma yapılmamıştı.

    Bu yılın başından bu yana verdiği hiçbir tarihi tutturamayan Elon Musk, yeni bir açıklama daha yaparak kasım ayını işaret etti.

    Starship roketi patlamadan iniş yaptı - VİDEO

    starship

    SpaceX'in, Starship'i fırlatmadan önce Federal Havacılık İdaresi'nden bir fırlatma lisansına da ihtiyacı olacak. Ancak lisans teslim edilmeden önce tamamlanması gereken görev profilinde 75 gerekli değişikliğin yapılması gerekiyor.

    Starship’in testlerinin başarılı bir şekilde sonuçlanması, NASA’nın 2025’ten önce gerçekleşecek Ay görevlerinin yolunu da açacak.

    Araç, NASA’nın önerdiği Ay üssünün inşasına yardımcı olmak için Ay’a malzeme taşımak için de kullanılabilecek.

    starship


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