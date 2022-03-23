Petrol
118.87
2.94%
Euro
16.33
-0.16%
Dolar
14.84
0.11%
Altın
922.87
0.74%
Borsa
2192
0.16%
Bitcoin
624.743
-1.43%
BTXN Coin
43.83
4.35%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 7 C

    Elon Musk: Starship mayısta fırlatılacak

    Elon Musk, sorunları gidermeye çok yakın olduklarını ve Starship roketinin mayıs ayında yörüngeye fırlatılacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.03.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 14:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Elon Musk: Starship mayısta fırlatılacak

    SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

    Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

    Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

    ELON MUSK: MAYISTA FIRLATACAĞIZ

    SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

    Starship roketi patlamadan iniş yaptı - VİDEO

    starship

    Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.

    NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

    "HER AY YENİ BİR STARSHİP ÜRETECEĞİZ"

    Motorların itici odalarının içinde yoğun ısıdan kaynaklanan erime problemlerinden bahseden SpaceX CEO'su, "Bunu çözmeye çok yakınız. Gelecek aya kadar üretimi haftada en az 7 motora çarmayı ve yıl sonuna kadar her ay yeni bir Starship üretmeyi planlıyoruz." demişti.

    SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.

    starship


    İlginizi Çekebilir

    Alişan, isyan etti
    Magazin

    Alişan, isyan etti

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Ceyda Ersoy, tutuklanan kardeşi Esra'ya sahip çıktı
    Magazin

    Ceyda Ersoy, tutuklanan kardeşi Esra'ya sahip çıktı

    Görüş Bildir