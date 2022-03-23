Elon Musk: Starship mayısta fırlatılacak

Elon Musk, sorunları gidermeye çok yakın olduklarını ve Starship roketinin mayıs ayında yörüngeye fırlatılacağını açıkladı.

SpaceX'in yeni nesil uzay aracı olacak Starship, kargo ve insanları önce Ay yörüngesine ve ardından da Mars'a taşımak üzere geliştiriliyor.

Starship, fırlatılmadan önce birçok test aşamasından geçecek. Şirket bu testleri, Starship'in "SN" serisi prototip sürümleriyle gerçekleştiriyor.

Daha önceki fırlatma testlerinde 4 kez patlayan Starship prototipleri, son yapılan denemede işe başarıyla fırlatılmış ve yere inmişti.

ELON MUSK: MAYISTA FIRLATACAĞIZ

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ilk denemesi Mayıs 2021’de yapılan Starship’in ilk yörüngesel uçuşunun ne zaman olacağına dair Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Nisan ayına kadar 'uçuşa elverişli' 39 motor üretilmesi planlanıyor ve ardından motorların uzay aracı Starship’e entegre olmasının da bir ay sürmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Starship roketi patlamadan iniş yaptı - VİDEO

Böylelikle Starship'in ilk yörüngesel uçuşunun mayıs ayında yapılması planlanıyor.

NASA, 2025'te astronotları Ay'a indirmek için yeniden kullanılabilir özelliğe sahip Starship'i faaliyete geçirmeyi planlarken, Elon Musk ise Mars'ta bir şehir kurmak ve oraya ekipman ve insanları taşımak için bir Starship filosu yerleştirmeyi hedefliyor.

"HER AY YENİ BİR STARSHİP ÜRETECEĞİZ"

Motorların itici odalarının içinde yoğun ısıdan kaynaklanan erime problemlerinden bahseden SpaceX CEO'su, "Bunu çözmeye çok yakınız. Gelecek aya kadar üretimi haftada en az 7 motora çarmayı ve yıl sonuna kadar her ay yeni bir Starship üretmeyi planlıyoruz." demişti.

SpaceX, Güneş sisteminde yolcu ve kargo taşımak için yılda 100 tane olacak şekilde, toplamda binlerce Starship aracı üretmeyi hedefliyor. Araçların her birinin taşıyabileceği kişi sayısının 100'e ulaşması planlanıyor.