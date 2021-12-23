Elon Musk, şu ana kadar 15 milyar dolarlık hisse sattı

Elon Musk, şu ana kadar 15 milyar dolarlık hisse sattı

Twitter'da başlattığı bir anket sonucunda Tesla hisselerini satmaya başlayan Elon Musk, şu ana kadar 15 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

ABD'de bazı Demokratlar, "milyarderler vergisi" adında yeni bir vergi gündeme getirmişti.

Hiçbir yerden nakit olarak bir maaş ya da bonus almadığını belirten Elon Musk, vergi ödemenin tek yolunun hisse satmak olduğunu söylemiş ve geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir anket başlatmıştı.

Ünlü milyarder, takipçilerine "Tesla hisselerimin yüzde 10'unu satmayı öneriyorum, destekliyor musunuz?" diye sormuş ve sonuç "Evet" çıkmıştı.

15 MİLYAR DOLARLIK HİSSE SATTI

Geçtiğimiz haftalarda hisse satışlarına başlayan Tesla CEO'su, 4.5 milyon hisseyi satmıştı. Ardından hisse satışlarına devam eden Musk, şu ana kadar 15 milyar dolarlık hisse sattığını duyurdu.

Şirketin genel merkezini bu ayın başlarında Kaliforniya'dan Teksas'a taşıyan Musk, geçtiğimiz günlerde Kaliforniya'yı "fazla vergilendirme" ve "aşırı düzenleme" ile eleştirdi ve şu ifadelere yer verdi:

"Kaliforniya bir zamanlar fırsatlar şehriydi ve şimdi daha çok bir tür aşırı düzenleme ve aşırı vergilendirme şehri haline geliyor. Orada işleri halletmek gerçekten çok zor."

Tesla hisseleri, günü yüzde 7,8'lik artışla 1008 dolar seviyelerinden kapatırken, şirketin piyasa değeri 1,01 trilyon dolara ulaştı.

Milyarderler endeksine göre, Elon Musk'ın şu andaki toplam serveti yaklaşık 261 milyar dolar seviyesinde.