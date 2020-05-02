Elon Musk, tek tweet ile Tesla'nın değerini yüzde 10 düşürdü

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle Tesla'nın hisselerinin yüzde 10 değer kaybetmesine neden oldu.

Şu ana kadar koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Tesla'nın CEO'su Elon Musk, kendi twitter hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşım yaptı.

Tesla'nın son haftalarda yükselen hisse senedi fiyatının çok yüksek olduğunu belirten Musk, ''Bence Tesla hisse senedi fiyatı çok yüksek" diye bir paylaşım yaptı.

TESLA'NIN PİYASA DEĞERİ 14 MİLYAR DOLAR AZALDI

Elon Musk'ın yaptığı bu paylaşımın ardından Tesla'nın piyasa değeri keskin bir düşüş yaşadı ve yüzde 10,3 oranında değer kaybetti. Bu da şirketin piyasa değerinin 14 milyar dolar azaldığı anlamına geliyor.

Tweet öncesi 143 milyar dolar olan Tesla'nın değeri, paylaşımın ardından 129 milyar dolara geriledi.

CEZA ALABİLİR

Elon Musk'ın bu paylaşımı borsa spekülasyonu olarak yorumlanabileceğinden, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Musk'a ceza verebileceği yorumları yapılıyor.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Elon Musk, 2018’de de Tesla’nın borsadaki geleceğine dair bir tweet paylaşmış ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından 20 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı.

Musk ayrıca şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı’ndan ayrılmak zorunda kalmıştı