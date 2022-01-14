Elon Musk: Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek

Elon Musk: Tesla, Dogecoin ile ödeme kabul edecek

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın Dogecoin ile ödeme kabul edeceğini duyurdu.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk, son zamanlarda kripto para birimi olan Dogecoin'le ilgili yaptığı paylaşımlarla biliniyor.

Dogecoin ile ilgili attığı her tweet sonrasında, DOGE fiyatını yukarıya doğru çeken Musk, söz konusu kripto para birimini şirket içinde de kullanmayı düşünüyor.

TESLA'DA DOGECOIN DÖNEMİ

Tesla CEO'su Elon Musk, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla'nın Dogecoin ile ödeme kabul edeceğini duyurdu.

Musk yaptığı paylaşımda, "Dogecoin ile Tesla ürünü satın alınabilir." ifadelerini kullandı. Paylaşımın ardından, Dogecoin'in fiyatında yüzde 15'lere varan artış gerçekleşti.

Tesla CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz yıl mayıs ayında paylaştığı bir tweet’te Dogecoin’i ödeme yöntemi olarak kabul edip etmeme konusu hakkında bir anket yapmış ve böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğine dair ilk sinyalleri vermişti.