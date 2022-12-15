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    Elon Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor

    Elon Musk, bu hafta 3.58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 09:03
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    Elon Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor

    Geçtiğimiz haftalarda 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, Tesla hisselerini satmaya devam ediyor.

    ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirime göre, Musk, bu hafta 3.58 milyar dolar değerinde daha Tesla hissesi sattı.

    Ünlü milyarder, bu yıl nisan ayında yaklaşık 8.5 milyar dolar, ağustos ayında 6.9 milyar dolar ve kasım ayında 3.95 milyar dolar değerinde Tesla hissesi satmıştı.

    Toplam satış 23 milyar dolara dayandı

    AA'nın haberine göre Elon Musk, son satışla birlikte, toplamda 22.93 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.

    Elon Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor #1


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