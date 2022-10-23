Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak

Elon Musk: Tesla tam otonom sürüş için bu yıl izin alamayacak

Elon Musk, Tesla otomobillerinin bu yıl tamamen kendi kendine sürüş yazılımının onaylanmayacağını söylüyor.

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebilme yeteneğine sahip.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla, şu anda piyasadaki otomobillerde Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) yazılımını ücretli ek paket halinde sunuyor. Ancak yazılım, henüz beta sürümünden çıkıp tam olarak yayınlanmış değil.

Elon Musk: Düzenleyicilerden bu yıl onay alamayacağız

Elon Musk, Tesla'nın gelişmiş sürücü asistanı yazılımının 2022'de düzenleyici onay almayacağını söyledi.

Otomobil üreticisi, araçlarının şerit değiştirmesini ve otonom olarak park etmesini sağlayan "Full Self-Driving" (FSD) yazılımını 15 bin dolara satıyor.

Bu, otomobillerin şeritlerinde sürücü müdahalesi olmadan direksiyonu çevirmesini, hızlanmasını ve fren yapmasını sağlayan standart "Otomatik Pilot" özelliğini daha da geliştiriyor. Ancak Tesla, arabaların hala insan gözetimi ile sürülmesi gerektiğini söylüyor.

Musk, yıl sonunda yükseltilmiş bir FSD yazılımı yayınlamayı beklediğini ve arabalarının direksiyon başında kimsenin olmamasına hazır olmadığını, sürücülerin nadiren direksiyona dokunmak zorunda kalacağını söyledi.