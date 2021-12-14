Elon Musk, Time tarafından yılın kişisi seçildi

İngiliz haftalık dergisi Time, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ı yılın kişisi seçti.

Otomotiv sektöründen uzay araştırmalarına geniş yelpazeye sahip şirketleriyle adından söz ettiren Elon Musk, 2021'de hem varlıkları ile birçok zengini geride bırakırken, hem de teknoloji alanında imza attığı yeniliklerle dikkat çekti.

TIME, ELON MUSK'I YILIN KİŞİSİ SEÇTİ

Tesla ve Space X'in ünlü CEO'su, bu özellikleri ile İngiliz haftalık dergisi Time tarafından yılın kişisi seçilerek son sayısındaki kapağa konuldu.

YIL BOYU GÜNDEMDE KALMAYI BAŞARDI

Time Genel Yayın Yönetmeni Edward Felsenthal, canlı yayında yaptığı konuşmada, 297 milyar dolarlık serveti olan Musk için "Dünyadaki yaşamı ve muhtemelen Dünya dışındaki yaşamı da yeniden şekillendiriyor" dedi.

Felsenthal, "Son 12 ay boyunca onun yaptığı atılımlar dolayısıyla gündemden hiç düşmediğini fark ettik” diye konuştu.

SPACEX İLE TARİH YAZDI

2002 yılında Güney Afrikalı girişimci tarafından kurulan SpaceX, eylül ayında çocukluk kanserinden kurtulan bir kişinin de dahil olduğu tamamen sivil bir ekiple ilk uzay görevini tamamlayarak tarih yazdı.

SpaceX, birçok kişinin "milyarder uzay yarışı" olarak adlandırdığı yarışa katılmanın ötesinde nisan ayında NASA'nın yeni nesil Ay'a iniş aracını inşa etmek için seçildi.

Musk'ın firması, 3 milyar dolarlık sözleşme ile Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin de dahil olmak üzere diğer iki adayı geride bıraktı.

YAPAY ZEKALI ROBOT GELİŞTİRDİ

50 yaşındaki Musk’ın diğer şirketi Tesla ise gelecek yıl "Tesla Bot" olarak adlandırılan yapay zekaya sahip insansı bir robot geliştirerek teknolojide ilerleme kaydetmeye devam edeceğini duyurdu.

Felsenthal, "Beğensek de beğenmesek de, hayatımızın büyük bir kısmının, bu inanılmaz eşitsizlik anında bile, bu çok zengin teknoloji liderleri tarafından şekillendirildiği bu yeni yaldızlı çağdayız” dedi.

TIME, "YILIN KİŞİSİ"Nİ NASIL SEÇİYOR

Time dergisi 1927'deki kuruluşundan bu yana her yılın sonunda 'yılın kişisi'ni seçiyor. Derginin editörleri, söz konusu ünvanın bir ödül ya da onur olmadığını, aynı zamanda kişilerin haberler üzerindeki etkisinin temsili olduğunu söyledi.

YILIN KAHRAMANLARI: MRNA YÖNETİMİNİ KEŞFEDENLER

Diğer taraftan, Time, 2021 Yılının Kahramanları kategorisinde Covid-19 aşıları üzerinde çalışan araştırmacıları kapağına taşıdı. Kapak resminde, pandemi sırasında birden fazla aşı geliştirmek için adım atan dört bilim insanı Katalin Karikó, Barney S. Graham, Kizzmekia Corbett ve Drew Weissman yer alıyor.

Dr. Karikó ve Dr. Weisman'ın mRNA teknolojisindeki atılımı yıllarca fark edilmedi. Ancak, hem Pfizer/BioNTech hem de Moderna'nın Covid-19 aşılarına öncülük etti. Dr. Corbett ve Dr. Graham, birden fazla Covid-19 aşısının hızlı gelişimi için bir katalizör olarak kritik roller oynadılar.

YILIN SPORCUSU BİLES, ŞOVMENİ RODRİGO

Öte yandan Time, 9 Aralık'ta sırasıyla Yılın Sporcusu ve Yılın Şovmen'i olarak sırasıyla Simone Biles ve Olivia Rodrigo'yu açıkladı. Biles, tüm zamanların en fazla madalyalı jimnastikçisi, bu yaz Tokyo Olimpiyatları sırasında kendi zihinsel sağlığını korumak için çeşitli etkinliklerden çekildiğinde akıl sağlığı ile manşetlere taşıdı.





2021'de Rodrigo, Disney Channel yıldızından süperstarlığa fırladı, Billboard listelerinde bir numara oldu ve ilk albümü “Sour” ile Spotify’daki rekorları altüst etti.