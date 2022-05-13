Elon Musk: Twitter anlaşması askıya alındı

Elon Musk, 44 milyar dolarlık Twitter anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğrulamıştı.

Anlaşmanın tamamlanması biraz zaman alacak olsa da Elon Musk, şimdiden sosyal medya sitesi için çeşitli açıklamalarda bulunuyor.

Twitter'ın ne gibi değişiklere maruz kalacağını zaman gösterecek. Ancak Elon Musk, Twitter'daki bot hesapların tamamını kaldırmak istediğini daha önce defalarca açıklamıştı.

Elon Musk: Anlaşma askıya alındı

Elon Musk, bugün yaptığı açıklamada, Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını söyledi.

Ünlü iş insanı, buna gerekçe olarak spam ve sahte hesaplarla ilgili bekleyen ayrıntıları gerekçe gösterdi.

Musk, "Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi.

Elon Musk'ın bu açıklamalarının ardından Twitter hisselerinde düşüş gözlendi. Öte yandan, konuyla ilgili Twitter cephesinden henüz bir açıklama yok.

Şirket, bu ayın başlarında, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu tahmin etmişti. Görünüşe göre Musk, Twitter'ın paylaştığı bu rakamlara pek de inanmıyor.

Ayrıca şirket, Musk ile anlaşma sonuçlanana kadar, reklam verenlerin Twitter'da para harcamaya devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere, çeşitli risklerle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.