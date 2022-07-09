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    Elon Musk Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

    Elon Musk Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

    Sosyal medya platformu Twitter'ı almak için 44 milyar doları gözden çıkaran Elon Musk, anlaşmadan vazgeçtiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.07.2022 - 00:32
    • Güncelleme : 09.07.2022 - 01:17
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    Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, Twitter için sağladığı 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshettiğini duyurdu.

    Twitter, Elon Musk'ın 44 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul ettiğini resmen doğrulamıştı.

    Elon Musk, Twitter'daki bot hesapların tamamını kaldırmak istediğini daha önce defalarca açıklamıştı.

    Elon Musk: Anlaşma askıya alındı

    Ünlü milyarder, bugün yaptığı açıklamada, Twitter için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın geçici olarak askıya alındığını söyledi.

    Tesla CEO'su, buna gerekçe olarak spam ve sahte hesaplarla ilgili bekleyen ayrıntıları gerekçe gösterdi.

    Musk, "Twitter anlaşması, spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelene kadar, geçici olarak askıya alındı." dedi.

    Yaşanan gelişmeler sonrasında Elon Musk, ikna edilememiş olacak ki anlaşmadan çekildi.

    elon musk twitter

    Elon Musk, bot hesaplar hakkında daha fazla bilgi istedi

    Elon Musk, avukatları aracılığıyla Twitter'a ulaştı ve bot hesaplarla ilgili daha fazla veri istedi. Gelen bilgilere göre Twitter, bu talebi kabul ederek Musk'a daha fazla veri verdi.

    Elon Musk'ın, bot hesaplar hakkındaki verileri bizzat kendisinin inceleyeceği ve buna göre bir karar vereceği belirtilmişti.

    Ne olmuştu

    Şirket, ilk çeyrekte para kazanılabilir günlük aktif kullanıcıların yüzde 5'inden daha azının yanlış veya bot hesap olduğunu tahmin etmişti. Musk, Twitter'ın paylaştığı bu rakamlara pek de inanmadı.

    Ancak ünlü milyarder, daha sonra bir paylaşım daha yaparak hala satın almaya kararlı olduğunu dile getirdi.

    Ayrıca şirket, Musk ile anlaşma sonuçlanana kadar, reklam verenlerin Twitter'da para harcamaya devam edip etmeyeceği de dahil olmak üzere, çeşitli risklerle karşı karşıya olduklarını açıklamıştı.


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