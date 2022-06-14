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    Elon Musk, Twitter personeli ile ilk toplantısını yapacak

    Elon Musk, şirket için 44 milyar dolarlık teklif vermesinden bu yana ilk kez Twitter çalışanlarıyla konuşacak.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 09:44
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    Elon Musk, Twitter personeli ile ilk toplantısını yapacak

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu.

    İlk toplantısını yapacak

    Elon Musk, nisan ayında şirket için 44 milyar dolarlık teklif vermesinden bu yana ilk kez perşembe günü Twitter çalışanlarıyla konuşacak.

    Etkinlik, Twitter CEO'su Parag Agrawal tarafından pazartesi günü personele gönderilen bir e-postayla duyuruldu. Agrawal, çalışanlara toplantıdan önce Musk'a soru gönderebileceklerini söyledi.

    Tüm çalışanların katılımıyla gerçekleşecek toplantı, Musk'ın devralma teklifini başlatmasından bu yana şirketin iş gücüyle ilk kez doğrudan konuşması olacak.

    elon musk twitter


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