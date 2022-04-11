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    Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna girmeme kararı aldı

    Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın, yüzde 9 hissesini aldığı Twitter’ın yönetim kuruluna katılacağı belirtilmişti. Ancak Musk, bu kararından vazgeçti.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:44
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    Elon Musk, Twitter yönetim kuruluna girmeme kararı aldı

    Elon Musk, Twitter’ın yüzde 9,2’lik hissesini 2.89 milyar dolara satın alarak platformun en büyük ortağı olmuştu.

    Elon Musk'ın Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelmesinin duyulmasının ardından, Twitter hisseleri uçuşa geçti.

    Yaşanan gelişmelerin ardından Twitter CEO’su Parag Agrawal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Musk'ın yönetim kuruluna katılacağını açıklamıştı.

    Kararından vazgeçti

    Twitter'ın en büyük hissedarı Elon Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna girmeyeceği açıklandı. Twitter CEO’su Parag Agrawal, Twitter hesabından yaptığı yeni paylaşımda, Musk'ın, şirketin yönetim kuruluna katılmamaya karar verdiğini belirtti.

    twitter

    Twitter'ın en büyük ortağı haline gelen iş insanı Elon Musk, önümüzdeki günlerde platformda yapılması planlanan bazı değişikliklerin ipuçlarını verdi.

    Bunlar arasında Twitter'ın abonelikle üye olunan sisteminin fiyatının düşürülmesi, reklamların kaldırılması ve Dogecoin'le ödeme yapılması da var.

    Musk ayrıca, "Twitter Blue" üyelerinin Twitter'ı reklamsız kullanabilmesi ve mavi tik alması gerektiğini söyledi.


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