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    Elon Musk, Twitter yüzünden 50 milyar dolar kaybetti

    ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Twitter'ı satın alacağını duyurmasının ardından yaklaşık 50 milyar dolarlık serveti eridi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 20.05.2022 - 10:03
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    Elon Musk, Twitter yüzünden 50 milyar dolar kaybetti

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Gelen bilgilere göre Elon Musk, geçen ay sosyal ağ Twitter'ı satın alma planlarını açıkladığından beri 50 milyar dolar para kaybetti.

    Şu anda dünyanın en zenginleri listesinde ilk sırada yer alan ABD'li milyarderin,  209.9 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

    Kaybın büyük bölümü Tesla hisselerinden

    Elon Musk'ın yaptığı açıklamalar, genellikle Tesla hisselerinde dalgalanmalara neden oluyor. Yapılan açıklamalar sonrası Musk, bu hisselerden yaklaşık 12.3 milyar dolar kaybetti.

    Tesla hisseleri, nisan ayında yüzde 19 değer kaybettikten sonra mayıs ayında da yüzde 18,5 oranında değer kaybederek düşüşünü sürdürdü.

    elon musk twitter

    Twitter'da yüzde 9,2 hisseye sahip olan Elon Musk, buradan da ciddi paralar kaybetti. Twitter hisseleri, çarşamba günü yüzde 3,8 değer kaybetti ve perşembe günü düşmeye devam etti.

    Bu ay şimdiye kadar yüzde 24,8 düşen hisseler, geçen ayın yüzde 26,7'lik kazancının neredeyse tamamını eritti.


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