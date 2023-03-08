Elon Musk, Twitter'a gelecek yeni özellikleri açıkladı Elon Musk, önümüzdeki günlerde Twitter'a gelecek yeni özellikleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü milyarder Elon Musk, geçtiğimiz aylarda sosyal medya devi Twitter'ı satın almış ve platformda köklü değişiklikler yapmıştı.

Elon Musk, önümüzdeki günlerde Twitter'a gelecek yeni özellikleri sosyal medya hesabından açıkladı.

Twitter'a hangi özellikler gelecek

Uzun süredir beklenen ve günümüzde birçok platformda kullanılan uçtan uca şifreleme özelliği, yakında Twitter'a eklenecek. Uçtan uca şifreleme, platformdaki direkt mesajlara cihaz tabanlı şifreleme getirecek.

Uçtan uca şifrelemeye ek olarak Musk, kullanıcıların DM'lere istedikleri herhangi bir emoji ile cevap verme imkanına da sahip olacağını duyurdu.

Şu anda Twitter'da bir DM'ye emoji ile cevap vermeye çalıştığınızda, seçebileceğiniz yalnızca altı seçenek var. Ancak gelecek güncelleme ile tüm emojiler aktif olacak.