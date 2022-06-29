Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaştı

Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiyi geçti ve bunu başaran altıncı kullanıcı olarak kayıtlara geçti.

Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu.

100 milyon takipçiye ulaştı

Sıkı bir Twitter kullanıcı olan Elon Musk, 26 Haziran ile 27 Haziran arasında 150 binden fazla takipçi kazandı ve 100 milyon barajını aştı.

Musk’ın Twitter’da takipçi sayısının 100 milyonu aşması, ünlü milyarderin platformu satın alma sürecinde gündeme getirdiği bot hesap tartışmasını da alevlendirdi. Musk’ın takipçilerinin kaçının gerçek, kaçının bot hesap olduğu bilinmiyor.

100 milyon takipçiyi aşan kullanıcılar

Elon Musk'tan önce 100 milyon takipçi barajını aşan yalnızca 5 kullanıcı var. Bu isimler şöyle: