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    Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaştı

    Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiyi geçti ve bunu başaran altıncı kullanıcı olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 13:14
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    Elon Musk, Twitter'da 100 milyon takipçiye ulaştı

    Geçtiğimiz haftalarda  Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

    Ardından Elon Musk, Twitter'da çok fazla bot olduğunu iddia ederek satın alma işlemini askıya aldığını duyurmuştu.

    100 milyon takipçiye ulaştı

    Sıkı bir Twitter kullanıcı olan Elon Musk, 26 Haziran ile 27 Haziran arasında 150 binden fazla takipçi kazandı ve 100 milyon barajını aştı.

    elon musk

    Musk’ın Twitter’da takipçi sayısının 100 milyonu aşması, ünlü milyarderin platformu satın alma sürecinde gündeme getirdiği bot hesap tartışmasını da alevlendirdi. Musk’ın takipçilerinin kaçının gerçek, kaçının bot hesap olduğu bilinmiyor.

    100 milyon takipçiyi aşan kullanıcılar

    Elon Musk'tan önce 100 milyon takipçi barajını aşan yalnızca 5 kullanıcı var. Bu isimler şöyle:

    • Barrack Obama - 132 milyon
    • Justin Bieber - 114 milyon
    • Katy Perry - 109 milyon
    • Rihanna - 107 milyon
    • Cristiano Ronaldo - 101 milyon

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