Elon Musk, Twitter'da büyük çaplı işten çıkarmalara hazırlanıyor

Twitter'ı satın alan Elon Musk'ın, büyük çaplı işten çıkarmalar planladığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 44 milyar dolarlık Twitter'ı satın alma işlemlerini tamamlayan Elon Musk, CEO Parag Agrawal'ın da dahil olduğu bazı yöneticileri kovmuştu.

Gelen bilgilere göre, ünlü milyarderin işten çıkarmaları bununla sınırlı kalmayacak.

The New York Times'ın haberine göre Elon Musk, yöneticilerine talimat vererek Twitter'da işten çıkarılacak çalışanların listesinin hazırlanmasını istedi.

"Çalışanların yüzde 75'ini kovacağım" demişti

Tesla ve SpaceX Ceo'su, Twitter satın alımından hemen önce platformun iş gücünde yüzde 75’lik bir azalmaya gideceğini söylemişti. Musk'ın çalışan sayısını bu kadar sert bir şekilde düşürmeyeceği belirtiliyor.

Söz konusu işten çıkarmaların, 1 Kasım tarihinden önce gerçekleşmesi bekleniyor. Yeni karar hakkında hakkında Elon Musk cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.



