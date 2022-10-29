Elon Musk, Twitter'da içerik denetimi konseyi oluşturacak

Twitter'ı satın alan Elon Musk, Twitter'ın içerik denetleme konseyi oluşturacağını ve bu konsey toplanmadan hesaplarla ilgili hiçbir karar verilmeyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz aylarda Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı 44 milyar dolara satın alacağını açıklamış ve Twitter da bu teklifi kabul etmişti.

Her ne kadar daha sonra anlaşma bozulsa da Elon Musk, dün yaptığı paylaşımda sosyal medya devini satın aldığını resmen açıkladı.

Elon Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest." dedi.

Twitter'da içerik denetleme konseyi oluşturulacak

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Elon Musk, Twitter'ın içerik denetleme konseyi oluşturacağını ve konsey toplanmadan hesaplarla ilgili hiçbir karar verilmeyeceğini söyledi.

Musk, bu konseyde çok çeşitli bakış açılarına sahip insanlar olacağını sözlerine ekledi.